Gabriel Garko è fidanzato? “Dopo coming out acchiappo meno”, e parla di Tommaso Zorzi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Gabriel Garko è stato il protagonista dell’ultimo numero del settimanale Chi, in occasione di una lunga intervista anticipata dalla cover del settimanale. L’attore ha svelato le ultime novità in merito alla sua attuale situazione sentimentale ed ha parlato anche di Tommaso Zorzi Dopo i gossip sul loro conto. Gabriel Garko parla della sua situazione sentimentale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 aprile 2021)è stato il protagonista dell’ultimo numero del settimanale Chi, in occasione di una lunga intervista anticipata dalla cover del settimanale. L’attore ha svelato le ultime novità in merito alla sua attuale situazione sentimentale ed hato anche dii gossip sul loro conto.della sua situazione sentimentale... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Mariell09526214 : Buongiorno a tutti solita pausa caffè e domanda perché Tommaso si ferma a dormire a Roma non è che c'entra Gabriel Garko? - blogtivvu : Gabriel Garko è fidanzato? “Dopo coming out acchiappo meno”, e parla di Tommaso Zorzi #tzvip - retewebitalia : Gabriel Garko: “Mi hanno dato della mign…, ora parlo io” - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi… - SPYit_official : Gabriel Garko parla dell’Ares gate, del coming out e di come è cambiata la sua vita adesso che non deve nascondersi… - minor_goddess : RT @zazoomblog: Gabriel Garko : basta bugie su di me, dall'ares-gate al mio coming out, alla petrol-mafia! -