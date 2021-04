Chivasso | 4 ordini di chiusura Ma la Torteria resta aperta

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il caso di Rosanna Spatari, la barricadera dell’aperitivo disobbediente, finisce in Procura a Ivrea. I carabinieri hanno inviato il video di quanto accaduto sabato 10 aprile e la signora Spatari è stata denunciata per resistenza. Il bar, come ogni giorno da ottobre, è aperto. Arrivano le forze dell’ordine e lei cerca di tenerle fuori. «Dai criminali non ci andate mai» grida. Sbatte un pugno contro la porta. «Fate schifo». Scandisce: «Vergognatevi. Usurpatori. Braccio armato della politica». E via con una serie di slogan negazionisti: «Non c’è nessuna pandemia, svegliatevi. Ci tenete in prigione». E i morti? I ricoverati? Tutte fandonie, così pensa. «All’ospedale ci ammazzano con i vaccini». Cinque le sanzioni amministrative collezionate da inizio anno, per un totale di circa 2000 euro che la signora si rifiuta di pagare. Quattro i provvedimenti diche non ...