Barbara D’Urso | brutalizzata in diretta da un’ospite “Che me ne frega chi sei Sei insistente…”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembra proprio non essere un buon momento per la nota conduttrice. Dopo essere stata duramente attaccata da Angela Chianello, ovvero la signora di Mondello, accuse alle quali la conduttrice non ha al momento risposto, sembra che anche un ospite del suo programma si sia scagliato contro di lei. Ebbene sì, durante una puntata di Pomeriggio 5, sembra che ad un certo punto un ospite sia andato fuori di se, scagliandosi contro la conduttrice. Ma cosa è accaduto? Cerchiamo di fare un pò di chiarezza., la conduttrice a Pomeriggio 5 zittita da un ospite Nel corso della giornata di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5 sempre sulla stessa rete, ovvero Canale 5. La conduttrice insieme ai suoi ospiti è tornata a parlare delle discussioni tra i vicini. Non tutti forse sanno che la ...