Vittorio Brumotti aggredito a Roma | l’inviato di Striscia rischia grosso

Leggi su inews24

(Di martedì 20 aprile 2021): stava ancora una volta documentando una zona di spaccio madiAncora un’aggressione per, inviato di “la notizia” che questa volta era in compagnia del giornalista Vincenzo Rubano e del suo cameraman. Il fatto è accaduto oggi nel quartiere Quarticciolo di, in L'articolo proviene da Inews.it.