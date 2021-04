Valerie June e la cartina di tornasole

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Rientro in grande stile per la musicista african american nativa di Jackson e residente a Memphis, Tennessee. A primo impatto quello che emerge è l’allontanamento dai territori blues folk attraverso i quali si è fatta conoscere. Ma con un ascolto più attento ed oculato, perché occorre tempo ed attenzione considerata la quantità di contenuti musicali e testuali presenti, si ravvisa ancora adesione se non alle forme, all’essenza della black music. I quattordici brani presenti, risentono certo dell’influenza del produttore J. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ha passato gli ultimi dieci anni a cercare di definire la sua arte. È esplosa con Pushin' Against a Stone , l'album del 2013 che ha trasformato la sua voce in una delle più vitali della ..., 'The Moon and Star: Prescription for Dreamers' Leggi anche Sanremo 2021, le pagelle delle canzoni della finale New Music Friday, le scelte di Rolling " 26 febbraio 2021 Tutte le notizie ...Rientro in grande stile per la musicista african american nativa di Jackson e residente a Memphis, Tennessee. A primo impatto quello che emerge è l’allontanamento dai territori blues folk attraverso i ...