Uefa, Christillin rieletta nel consiglio FIFA: il comunicato ufficiale (Di martedì 20 aprile 2021) Christillin rieletta nel consiglio FIFA: conferma importante per i prossimi 4 anni. Queste le ultime notizie Attraverso i propri canali ufficiali, l’Uefa ha svelato le novità dopo il Congresso avvenuto in data odierna. Notizia importante legata ad Evelina Christillin. La dirigente italiana è stata rieletta componente femminile del consiglio FIFA per i prossimi quattro anni. Congratulations to Evelina Christillin, who has been re-elected as a female member of the FIFA Council for a four-year term. #UefaCongress — Uefa (@Uefa) April 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021)nel: conferma importante per i prossimi 4 anni. Queste le ultime notizie Attraverso i propri canali ufficiali, l’ha svelato le novità dopo il Congresso avvenuto in data odierna. Notizia importante legata ad Evelina. La dirigente italiana è statacomponente femminile delper i prossimi quattro anni. Congratulations to Evelina, who has been re-elected as a female member of theCouncil for a four-year term. #Congress —(@) April 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

enricopremu : Ovviamente nel comitato limpido e candido Uefa fa parte anche una certa Christillin che era anche dentro il Comitat… - sportli26181512 : UEFA, Evelina Christillin rieletta nel consiglio FIFA per i prossimi quattro anni: Non soltanto Gravina. Dal Congre… - FcInterNewsit : Christillin rieletta nel Consiglio della Fifa in qualità di rappresentante Uefa - sscalcionapoli1 : FIFA, Christillin confermata nel Consiglio come rappresentante Uefa - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - FIFA, Christillin confermata nel Consiglio come rappresentante Uefa -