Tutto l' imbarazzo del M5s sul video di Grillo e i silenzi di Conte

(Di martedì 20 aprile 2021) Alla fine pure Davide Crippa s’è stretto nelle spalle. “Ma cosa volete che faccia?”. Ce l’aveva coi suoi deputati, il capogruppo del M5s alla Camera, con quel nugolo di colleghi che, tutti stretti intorno a lui, cercava di strattonarlo da un lato e dall’altro. E del resto la questione era delicata. Perché, in apertura di seduta, dai banchi di Fratelli d’Italia s’è alzata Ylenia Lucaselli e ha preso la parola: “Vorrei portare all’attenzione di questa aula fatti che riteniamo gravissimi”. Si riferiva aldi Beppe, ovviamente. Quello in difesa del figlio Ciro. Quello finito al centro della bufera politica. “Mi aspetto che da tutti i gruppi ci sia una condanna forte e me lo aspetto sopratdalle donne M5s”. Nel gruppo dei grillini c’è un attimo di spaesamento. Ma è una di FdI, si dice: pura provocazione. Sennonché di lì a ...