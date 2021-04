Tour of the Alps 2021: show di Simon Yates in salita, tappa e maglia per il britannico (Di martedì 20 aprile 2021) Era il grande favorito per il titolo e l’ha praticamente già ipotecato oggi. show in salita per Simon Yates: il britannico domina in lungo e in largo nella seconda tappa del Tour of the Alps 2021, da Innsbruck a Feichten im Kaunertal. Successo parziale e prima posizione, nettamente, in classifica generale per il corridore del Team BikeExchange. Prima parte di gara animata da una fuga di sei uomini: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). A gestire la situazione in gruppo il Team Ineos Grenadiers del leader della graduatoria Gianni Moscon. Il tutto si è andato a decidere sulla penultima ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) Era il grande favorito per il titolo e l’ha praticamente già ipotecato oggi.inper: ildomina in lungo e in largo nella secondadelof the, da Innsbruck a Feichten im Kaunertal. Successo parziale e prima posizione, nettamente, in classifica generale per il corridore del Team BikeExchange. Prima parte di gara animata da una fuga di sei uomini: Davide Bais (EOLO-Kometa), Rueben Thompson (Groupama-FDJ), Mathias Vacek (Gazprom-Rusvelo), Felix Engelhardt (Tirol), Reinardt Jense van Rensburg (Qhubeka ASSOS) e Morten Hulgaard (Uno-X). A gestire la situazione in gruppo il Team Ineos Grenadiers del leader della graduatoria Gianni Moscon. Il tutto si è andato a decidere sulla penultima ...

SpazioCiclismo : Show di Simon Yates nella seconda tappa del #TouroftheAlps Il britannico domina la scena verso Feichten im Kaunert… - sciareneve : RT @MTBiit: Che Simon Yates al Tour of the Alps! Il britannico domina in salita e lancia un segnale per il Giro #roadbike #20Aprile https:/… - MTBiit : Che Simon Yates al Tour of the Alps! Il britannico domina in salita e lancia un segnale per il Giro #roadbike… - biciPRO1 : Continua il processo di costruzione di @AntonioTiberi4 in uomo da corsa a tappe. Passa tra le alpi tirolesi del… - sportparma : Bardiani Csf: Battaglin 6° nella tappa d’apertura del Tour of the Alps -