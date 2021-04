Tapiro d’Oro per Diletta Leotta: svela il mistero social di Can Yaman (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Diletta Leotta, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la bellissima conduttrice e Can Yaman. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare un Tapiro alla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé Leotta. Questa volta il volto del calcio di Dazn non si è dileguata, ha ricevuto il Tapiro e ha risposto a Valerio Staffelli. Diletta Leotta riceve il sesto Tapiro fuori dallo stadio San Siro e rivela a Valerio Staffelli:”Il matrimonio non è saltato, quelle che ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il, “attapirata” dopo che diversi siti hanno diffuso la notizia della presunta fine della storia d’amore tra la bellissima conduttrice e Can. Già in una precedente occasione l’inviato di Striscia aveva tentato di recapitare unalla coppia, ma l’attore turco era riuscito a dileguarsi portando via con sé. Questa volta il volto del calcio di Dazn non si è dileguata, ha ricevuto ile ha risposto a Valerio Staffelli.riceve il sestofuori dallo stadio San Siro e rivela a Valerio Staffelli:”Il matrimonio non è saltato, quelle che ...

Advertising

zazoomblog : Striscia la Notizia Diletta Leotta riceve il Tapiro d’oro e smentisce le voci sulla crisi con Can Yaman -… - TL_News360 : RT @Striscia: 'Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.' Il nostro @… - Striscia : 'Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice.' I… - gigante_enza : @Ki_M66 @MVikingsdottir @zoozooz995 @DilettaLeotta Questo in Italia è un programma ironico. Il premio tapiro d’oro… - gigante_enza : Diletta Leotta, niente crisi con Can Yaman: arriva il Tapiro d'oro - Video - Striscia la Notizia: -