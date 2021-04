Superlega, Vittorio Feltri: “La Juventus cerca di raccattare quattrini con azioni scorrette” (Di martedì 20 aprile 2021) “Non ho ben capito cosa stia succedendo nel mondo del calcio, ma la sensazione è che i grandi club, sprecando troppe risorse in una gestione manicomaniale, intendano sistemare i loro conti fallimentari sfasciando un giocattolo che attualmente funziona alla perfezione”. Così Vittorio Feltri sulla creazione di una Superlega chiusa con tre squadre italiane, Juventus, Milan e Inter, che hanno preso parte alla fondazione: “Tutto ciò per volontà di Agnelli e di pochi altri ex signorotti, i quali hanno speso talmente tanti milioni che ora sono a secco e tentano di sfruttare la possibilità di riempirsi le tasche. Gli “sciuponi torinesi”, allorché non sanno amministrarsi, cercano di raccattare quattrini con azioni scorrette e danno dei piccoli ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) “Non ho ben capito cosa stia succedendo nel mondo del calcio, ma la sensazione è che i grandi club, sprecando troppe risorse in una gestione manicomaniale, intendano sistemare i loro conti fallimentari sfasciando un giocattolo che attualmente funziona alla perfezione”. Cosìsulla creazione di unachiusa con tre squadre italiane,, Milan e Inter, che hanno preso parte alla fondazione: “Tutto ciò per volontà di Agnelli e di pochi altri ex signorotti, i quali hanno speso talmente tanti milioni che ora sono a secco e tentano di sfruttare la possibilità di riempirsi le tasche. Gli “sciuponi torinesi”, allorché non sanno amministrarsi,no dicone danno dei piccoli ...

