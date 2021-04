Superlega, il pensiero di Zamparini: “Un branco di cretini, non sanno cos’è lo sport. Su Dybala…” (Di martedì 20 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo. Incalzato sul tema Superlega, Zamparini non risparmia davvero nessuno: “Tutto ciò è di una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello sport, fatto di lealtà. Questi presidenti sono un branco di cretini. Sì, Agnelli incluso. Non sanno cos’è lo sport, sono stupidi che non hanno intelligenza per capirlo”. Infine, un retroscena di mercato interessante che poteva coinvolgere Paulo Dybala, qualche anno fa in orbita Napoli: “De Laurentiis mi chiese Dybala. Avevo bisogno di liquidità. Mi propose 30 milioni più Jorginho, fui cretino io a dire di no. Aurelio non insistette più di tanto per comprare Paulo”. sportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Maurizio, ex presidente del Palermo. Incalzato sul temanon risparmia davvero nessuno: “Tutto ciò è di una stupidità che andrà ad infrangersi con i valori dello, fatto di lealtà. Questi presidenti sono undi. Sì, Agnelli incluso. Nonlo, sono stupidi che non hanno intelligenza per capirlo”. Infine, un retroscena di mercato interessante che poteva coinvolgere Paulo Dybala, qualche anno fa in orbita Napoli: “De Laurentiis mi chiese Dybala. Avevo bisogno di liquidità. Mi propose 30 milioni più Jorginho, fui cretino io a dire di no. Aurelio non insistette più di tanto per comprare Paulo”.Face.

