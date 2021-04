Superlega, Agnelli: “Sono 80 anni che lo scudetto lo vincono sempre Juve, Milan e Inter” (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportato da ‘Repubblica‘, l’ultima assemblea di Lega riunitasi per parlare della nascita della Superlega è stata caratterizzata da un duro scontro verbale. I presidenti e gli amministratori delegati dei club hanno infatti tuonato: “Con 350 milioni a disposizione ogni anno, lo scudetto lo vinceranno sempre Juventus, Milan e Inter“. La risposta di Andrea Agnelli non si è fatta attendere ed ha mandato su tutte le furie i presenti. “E’ così da 80 anni, se non sbaglio” ha replicato il presidente dei bianconeri. Momenti di alta tensione, fortunatamente smorzati dalla tecnologia e dalla presenza solo ‘virtuale’ dei diretti Interessati. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Secondo quanto riportato da ‘Repubblica‘, l’ultima assemblea di Lega riunitasi per parlare della nascita dellaè stata caratterizzata da un duro scontro verbale. I presidenti e gli amministratori delegati dei club hanno infatti tuonato: “Con 350 milioni a disposizione ogni anno, lolo vincerannontus,“. La risposta di Andreanon si è fatta attendere ed ha mandato su tutte le furie i presenti. “E’ così da 80, se non sbaglio” ha replicato il presidente dei bianconeri. Momenti di alta tensione, fortunatamente smorzati dalla tecnologia e dalla presenza solo ‘virtuale’ dei direttiessati. SportFace.

Advertising

capuanogio : ?????? #Ceferin spara a pallettoni contro #Agnelli: 'Non parlerò molto di lui, è la più grande delusione di tutte. Gli… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, Florentino #Perez: 'Le parole di Ceferin su Agnelli? Non si può dire in pubblico una cosa del ge… - GoalItalia : 'Agnelli mi diceva che era una bugia, poi ha spento il telefono' ?? La delusione di Ceferin per la nascita della Su… - ZZiliani : Davvero una geniale pensata ha avuto #Agnelli con la #Superlega: non c’è angolo d’Europa che non schifi la sua idea… - fedesa28 : RT @lorepregliasco: Se fallisse il progetto #Superlega (mi sembra che qualche crepa inizi a esserci) i rischi più gravi sarebbero proprio p… -