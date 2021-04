Super Lega, De Laurentiis con un tweet smentisce i contatti: “JP chi? La scorsa notte dormivo” (Di martedì 20 aprile 2021) Il presunto contatto avvenuto nella notte fra Aurelio De Laurentiis e la JP Morgan, banca finanziatrice della Super Lega, è stata smentita dal numero uno del Napoli attraverso un tweet di pochi minuti fa: “JP…chi? La scorsa notte dormivo”. JP…chi ? La scorsa notte dormivo #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 20, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Il presunto contatto avvenuto nellafra Aurelio Dee la JP Morgan, banca finanziatrice della, è stata smentita dal numero uno del Napoli attraverso undi pominuti fa: “JP…? La”. JP…? La#ADL — AurelioDe(@ADe) April 20, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

