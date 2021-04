(Di martedì 20 aprile 2021)a San. I carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, su richiesta della ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, blitz dei carabinieri a San Basilio: 16 arresti nella “grande piazza” dello spaccio - infoitinterno : Roma, blitz dei carabinieri a San Basilio: 16 arresti nella grande piazza dello spaccio - infoitinterno : Roma, blitz antidroga a San Basilio: 16 arresti - infoitinterno : Roma, blitz antidroga all’alba a San Basilio: 47 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Roma blitz

Read More Newsantidroga a San Basilio: 16 arresti 20 Aprile 2021antidroga a San Basilio. I carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un'ordinanza emessa dal ...Read More Newsantidroga a San Basilio: 16 arresti 20 Aprile 2021antidroga a San Basilio. I carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un'ordinanza emessa dal ...Operazione antidroga dei carabinieri nel quartiere di San Basilio, alla periferia di Roma. I Carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito ...Blitz antidroga a San Basilio. I carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su ...