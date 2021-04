Recovery: al via incontri Draghi con le parti sociali (Di martedì 20 aprile 2021) Al via gli incontri del presidente del Consiglio, Mario Draghi, con le parti sociali sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' cominciato il confronto a Palazzo Chigi con i sindacati, a cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 aprile 2021) Al via glidel presidente del Consiglio, Mario, con lesul Piano nazionale di ripresa e resilienza. E' cominciato il confronto a Palazzo Chigi con i sindacati, a cui ...

