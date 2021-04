Mia Ceran | «Sono incinta» E mostra il pancino in tv a Quelli che il calcio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 20 aprile 2021) Mia, conduttrice diche il, mosta il. La presentatrice ha annunciato la gravidanza proprio in piena trasmissione, affiancata da Luca e Paolo, ma poco prima sulla sua pagina Instagram avevato uno scatto che faceva vedere perfettamente le dolci forme della sua pancia. “Grandi attese, e per una volta non parlo della puntata”, ha scritto laprima della messa in onda. La presentatrice, di origini tedesche e bosniache, è legata da tempo a Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti. La 34enne ha parlato con grande spontaneità della sua attesa, anche se non ha specificato a che mese della gravidanza si trova, né quando nascerà il bimbo, né il sesso. Laè sempre stata ...