Maria Elena Boschi attacca Grillo per il video in cui difende il figlio dall’accusa di stupro | “Caro Beppe | ti devi semplicemente vergognare”

Advertising

HuffPostItalia : Maria Elena Boschi: 'Beppe Grillo usa il suo potere mediatico per assolvere il figlio' - gennaromigliore : Le parole di Maria Elena sono le parole di tutti noi che consideriamo presunzione di innocenza e rispetto per le do… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Il durissimo intervento della #Boschi contro #Grillo per la difesa del figlio accusato di violenza sessuale: 'Scandalo… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Maria Elena Boschi: 'Grillo maschilista scandaloso... - AvvNava : @meb Il tempo è galantuomo cara Maria Elena.. ne siamo abituati ma stavolta si è superato ogni limite .. brava -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Elena

Le donne, anche quelle del Pd, non hanno apprezzato affatto i toni e i contenuti, tra giustizialismo e maschilismo, del video di . Da Italia Viva,Boschi è indignata: 'Grillo ci spiega che ci sono due pesi e due misure nelle vicende di giustizia, le regole che valgono per la sua famiglia e quelle che valgono per gli altri. Caro ...La capogruppo alla Camera di , , risponde al video di in cui difende il figlio dalle accuse di stupro: 'Il video è scandaloso. Grillo si deve semplicemente vergognare. Non sta a me dire se ha torto o ...Una bella casa sul lago. Il sole entra dalle finestre e, accompagnati dalla voce di Anna, ci intrufoliamo nella casa della famiglia Borghi. I Borghi, però, non sono una famiglia come le altre, sono un ...Le donne, anche quelle del Pd, non hanno apprezzato affatto i toni e i contenuti, tra giustizialismo e maschilismo, del video di Grillo. Da Italia Viva, Maria Elena Boschi è ...