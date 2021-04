Mager-Djere in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Gianluca Mager sfida Laslo Djere al secondo turno dell’Atp 250 di Belgrado 2021. Il giocatore azzurro ha superato le qualificazioni, battendo il francese Benjamin Bonzi e il giapponese Taro Daniel. Al debutto nel main draw affronta il giocatore di casa, reduce dalla finale persa a Cagliari contro Lorenzo Sonego. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 20 aprile, come terzo incontro dalle ore 12:00 (dopo Bagnis-Kecmanovic). La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo scontro tra gli azzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Gianlucasfida Lasloal secondo turno dell’Atp 250 di. Il giocatore azzurro ha superato le qualificazioni, battendo il francese Benjamin Bonzi e il giapponese Taro Daniel. Al debutto nel main draw affronta il giocatore di casa, reduce dalla finale persa a Cagliari contro Lorenzo Sonego. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena martedì 20 aprile, come terzo incontro dalle ore 12:00 (dopo Bagnis-Kecmanovic). Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livedisponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo scontro tra gli azzurri. SportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordi… - federtennis : Gli italiani oggi in campo: ?? Barcellona ?? #Musetti ?? Lopez - LIVE su @SuperTennisTv alle 12:30 ?? @janniksin ?? Ger… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordirà c… - apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordirà c… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Musetti, Sinner e Mager oggi in campo ???? A Barcellona Lorenzo Musetti sfida Feliciano Lopez (12:30), Sinner esordirà c… -