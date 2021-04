L’Ema sul Johnson&Johnson | «Possibile legame con trombosi rare ma benefici superiori ai rischi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 aprile 2021) L’Agenzia europea del farmaco (Ema) riconosce che esiste un colnto tra il vaccino anti Covid Johnson & Johnson e casi rari di coaguli di sangue. Ma spiega anche che nel complesso il rapportoresta positivo. L’Agenzia dichiara: “Tutti i casi si sono verificati in persone di età inferiore a 60 anni entro tre settimane dalla vaccinazione, la maggioranza nelle donne. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori dio specifici non sono stati confermati”. I casi di coagulo sono stati definiti eventi molto rari in conseguenza del vaccino. Il Comitato per la sicurezza (Prac) dell’Agenzia è arrivato a questa conclusione dopo aver preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto rapporti dagli Stati Uniti di casi gravi di coaguli di sangue insoliti ...