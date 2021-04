L.A Noire e Max Payne 3 si aggiornano su Steam e a sorpresa i DLC ora sono gratis

(Di martedì 20 aprile 2021) Tutti i DLC per Max3 e L.Aora gratuiti su, come parte di un piccolo aggiornamento promosso da Rockstar la scorsa notte. Queste orestate particolari per la società, visto che giochi come GTA 5 e Red Dead Redemption 2scomparsi daper poi ricomparire qualche tempo dopo, lasciando i giocatori abbastanza straniti. Dietro questa vicenda tuttavia c'è un lato positivo visto che Max3 e L.Ahanno ricevuto piccoli aggiornamenti. Sebbene il supporto a 32 bit per entrambi sia stato ora "sconsigliato", tutti i DLC attualmente disponibili per i due giochiora completamente gratuiti e inclusi nei rispettivi giochi di base per impostazione predefinita. Se siete tra coloro che ...

