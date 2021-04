Jihadisti e terroristi arrivati a bordo dei barconi: i dati del Viminale (seconda parte) (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr – Jihadisti e terroristi arrivati a bordo dei barcon: i dati del Viminale. seconda parte della nostra inchiesta. Qui la prima parte. Il terrorista di Nizza, il tunisino Brahim Aoussaoui che ha sgozzato tre persone nella chiesa di Notre-Dame, e il terrorista della strage di Berlino, il tunisino Anis Amri che uccise dodici persone, non sono gli unici Jihadisti ad essere arrivati in Italia a bordo dei barconi degli immigrati. Quante volte i politici italiani hanno sentenziato “I terroristi non arrivano sui barconi”, in primis Paolo Gentiloni e Matteo Renzi, ovvero i presidenti del Consiglio che, non gestendo il flusso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr –dei barcon: ideldella nostra inchiesta. Qui la prima. Il terrorista di Nizza, il tunisino Brahim Aoussaoui che ha sgozzato tre persone nella chiesa di Notre-Dame, e il terrorista della strage di Berlino, il tunisino Anis Amri che uccise dodici persone, non sono gli uniciad esserein Italia adeidegli immigrati. Quante volte i politici italiani hanno sentenziato “Inon arrivano sui”, in primis Paolo Gentiloni e Matteo Renzi, ovvero i presidenti del Consiglio che, non gestendo il flusso ...

