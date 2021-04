Infortunio Pedro: lesione di primo grado al flessore destro. I tempi di recupero (Di martedì 20 aprile 2021) Tegola per la Roma di Fonseca: Pedro ha accusato una lesione di primo grado al flessore destro. I tempi di recupero Tegola per la Roma di Paulo Fonseca. Come riporta Sky Sport Pedro ha accusato una lesione di primo grado al flessore destro che lo costringerà a rimanere ai box per 10 giorni. L’attaccante giallorosso sarà quindi out per le sfide contro Atalanta, Cagliari e forse anche Manchester United. Si punta a recuperarlo per la sfida contro la Sampdoria del 2 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021) Tegola per la Roma di Fonseca:ha accusato unadial. IdiTegola per la Roma di Paulo Fonseca. Come riporta Sky Sportha accusato unadialche lo costringerà a rimanere ai box per 10 giorni. L’attaccante giallorosso sarà quindi out per le sfide contro Atalanta, Cagliari e forse anche Manchester United. Si punta a recuperarlo per la sfida contro la Sampdoria del 2 maggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

