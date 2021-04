In Molise o a Dubai? Il maxi progetto ‘South beach’ è così assurdo da non credere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 aprile 2021) Ci sono progetti che appaiono talmente assurdi che, quando ne leggi, ti domandi se sogni o sei desto. Nella mia vita ne ho conosciuti davvero tanti che sembrava uscissero da menti malate perché: va bene il business, va bene il ritorno economico a breve, va bene il capitalismo, va bene il liberismo sfrenato (ovvio che il “va bene” è solo un modo di dire e non implica la mia approvazione), ma a tutto c’è un limite. Oppure no? Oggigiorno sembra proprio di no. Che non ci sia un limite ai progetti, alle follie, alle nefandezze. Dall’ampliamento dei comprensori sciistici in epoca di pieno riscaldamento globale, alle pale eoliche dove non spira il vento, ai pannelli solari su terreni fertili, all’alta velocità in Sicilia, alle grandi navi a Venezia. E potrei continuare. Anzi, continuo con la “dell’Adriatico”, quella che ai miei occhi appare come una mega speculazione ...