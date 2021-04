George Floyd, condannato per omicidio l’ex agente di polizia Derek Chauvin (Di martedì 20 aprile 2021) l’ex agente di polizia Derek Chauvin è stato condannato per omicidio nel processo per la morte di George Floyd a Minneapolis. Chauvin è stato ritenuto colpevole dalla giuria per tutti e tre i capi di accusa. La giuria ha deciso rapidamente, dopo dieci ore di discussione e senza chiedere chiarimenti alla Corte di Minneapolis. Toccherà ora al giudice Peter Cahill, fissare l’entità delle pene, entro sei-otto settimane. l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin è stato condannato per tutte le accuse da una giuria del tribunale della contea di Hennepin. I 12 giurati lo hanno giudicato colpevole di omicidio ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021)diè statopernel processo per la morte dia Minneapolis.è stato ritenuto colpevole dalla giuria per tutti e tre i capi di accusa. La giuria ha deciso rapidamente, dopo dieci ore di discussione e senza chiedere chiarimenti alla Corte di Minneapolis. Toccherà ora al giudice Peter Cahill, fissare l’entità delle pene, entro sei-otto settimane.ufficiale didi Minneapolisè statoper tutte le accuse da una giuria del tribunale della contea di Hennepin. I 12 giurati lo hanno giudicato colpevole di...

ilpost : Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd - fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - lorepregliasco : Processo per la morte di George Floyd: il poliziotto Derek Chauvin colpevole per omicidio di secondo e terzo grado - music_plumee : RT @madamevoix: il poliziotto che ha ucciso George Floyd è stato finalmente condannato. ?? #GeorgeFloydTrial #JusticeForGeorgeFloyd https:/… - GUCCIVHAR : RT @flowyrus: un pensiero va alla famiglia di george floyd, questo non lo riporterà in vita ma è stata fatta giustizia e spero che porti lo… -