Fognini-Zapata Miralles | ATP Barcellona | programma | orario | tv | streaming

Advertising

OA_Sport : ATP Barcellona 2021: Kei Nishikori principale protagonista di giornata con la rimonta su Pella -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini Zapata

OA Sport

...00 - Nadal vs Ivashka A seguire - Schwartzman vs Tiafoe PISTA MANOLO SANTANA Dalle 11:00 - Musetti vs Auger - Aliassime A seguire - Thompson vs Carreno Busta A seguire -vsMiralles A ...Koepfer 7 - 5 6 - 3 (16) Evans bye (9)bye (Q)Miralles vs (Q) Kutznetsov 6 - 7(4) 7 - 5 6 - 1 Thompson vs Gasquet (6) Carreno Busta bye (5) Bautista Agut bye Andujar b. Simon 6 - 1 3 ...Fabio Fognini affronterà lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles nel secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il ligure, reduce dai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, incrocerà la gio ...Esordio più che convincente per Lorenzo Musetti nel "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 in corso sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Sulla "Pista Rafa Nadal", il 19enne di Car ...