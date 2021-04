Firefox 88 | disabilitato il supporto FTP

Leggi su windowsinsiders

(Di martedì 20 aprile 2021) Il noto browser Mozillasi è aggiornato ieri alla versione 88.0 disabilitando ilFTP e introducendo alcune novità. Novità in questa versione Miglioramenti per la sicurezza: IlFTP è statoe la sua rimozione completa è prevista per una successiva release. È statoperché si tratta di un protocollo non criptato che potrebbe causare rischi per la sicurezza degli utenti., per proteggere dalle fughe di dati tra siti, adesso limita i dati windows.name al sito web che li ha creati. Altre novità: La funzione “Cattura schermata” è stata rimossa dal menu “…” sulla barra degli URL. Per effettuare uno screenshot è possibile: cliccare il tasto destro del mouse e selezionare l’apposita opzione nel menu contestuale; aggiungere una ...