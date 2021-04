Cosa è il Trigesimo e perché è importante per noi e i nostri cari defunti?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosa Trigesimo

La Luce di Maria

Lache mi spiace più di tutti è che molte persone sono morte in assoluta solitudine. Il mio ... Solo la messa per il. Non possiamo che metabolizzare il dolore, cercando di andare avanti. ...vuole che risponda - " dice papà Salvatore " nulla è cambiato da quel tragico giorno. C'è in ... celebrata dal parroco don Valerio Brambilla, la messa di. Il sindaco Romeo, da parte sua,...