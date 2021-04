Chelsea-Brighton 20 aprile 2021 ore 20:00 (Di martedì 20 aprile 2021) Andreas Christensen probabilmente tornerà per il Chelsea dopo un’assenza di tre partite a causa di un infortunio muscolare. Thiago Silva potrebbe riposare, con l’allenatore Thomas Tuchel preoccupato per il recente carico di lavoro del brasiliano, mentre Mateo Kovacic resta fuori. Ecco cosa hanno fatto le due squadre prima di Chelsea-Brighton che si gioca oggi. A che punto sono le due squadre prima di Chelsea-Brighton? I difensori del Brighton Adam Webster e Dan Burn sono in lizza per iniziare, essendo entrambi tornati in rosa per il pareggio della scorsa settimana contro l’Everton. Aaron Connolly è in forma dopo un infortunio al piede e Percy Tau potrebbe essere coinvolto. Il Chelsea è imbattuto da 14 partite contro il Brighton da quando ha perso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 aprile 2021) Andreas Christensen probabilmente tornerà per ildopo un’assenza di tre partite a causa di un infortunio muscolare. Thiago Silva potrebbe riposare, con l’allenatore Thomas Tuchel preoccupato per il recente carico di lavoro del brasiliano, mentre Mateo Kovacic resta fuori. Ecco cosa hanno fatto le due squadre prima diche si gioca oggi. A che punto sono le due squadre prima di? I difensori delAdam Webster e Dan Burn sono in lizza per iniziare, essendo entrambi tornati in rosa per il pareggio della scorsa settimana contro l’Everton. Aaron Connolly è in forma dopo un infortunio al piede e Percy Tau potrebbe essere coinvolto. Ilè imbattuto da 14 partite contro ilda quando ha perso ...

Advertising

zazoomblog : Chelsea-Brighton (martedì ore 20:00): formazioni quote pronostici - #Chelsea-Brighton #(martedì #20:00): - infobetting : Chelsea-Brighton (martedì, ore 20:00): formazioni, quote, pronostici - infoitsport : Dove vedere Chelsea-Brighton, streaming Premier League e diretta tv Sky? - sportnotizie24 : #Chelsea-#Brighton, le probabili formazioni: Blues in corsa per il quarto posto - marcogarghe : Il #WestHam risponde così alle vittorie di Liverpool e Chelsea di ieri e prova a mettere pressione - ulteriore - a… -