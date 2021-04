Calcio | Zidane ' Nello spogliatoio non parliamo di Superlega'

Advertising

sportli26181512 : Zidane: 'La #Superlega? Chiedete al presidente': L'allenatore del #RealMadrid dribbla le domande sulla Superleague… - sportface2016 : #SuperLega, Zinedine #Zidane non commenta: 'Riguarda #FlorentinoPerez...' - BonoAvocats : @Piottolino @NonSoloJuve @MomblanOfficial Certo. Era bellissimo. La Juve di Lippi insegnava calcio all’Europa con… - missimoca : @Sicilianodoc73 @__Mari92 I soldi é da un pò che sono al centro di tutto e del calcio...ma ve lo ricordate che mogg… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL 1?6?esimi di finale CALCIO ?? Scegli il miglior CALCIATORE di tutti i tempi tra: ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zidane

Zinedinedribbla con queste parole le domande sulla Superlega, ovvero la Lega appena nata e ... Zizou sa benissimo che il tema riguarda direttamente lui come tutti gli altri attori del, ma ...... "Ottimi giocatori, come Messi e Cristiano, e' nella storia del". Insomma sono loro le nuove ... Con o senzasi vedra', ma di una cosa e' certo Florentino Perez. "E' il miglior allenatore ...Il Real Madrid, ieri notte, non è riuscito a superare l’ultimo ostacolo di una serie veramente durissima: stremati e con gli uomini davvero contati, i Blancos non sono riusciti a bucare la difesa del ...“Riguarda il presidente, io penso al Cadice e a fare l’allenatore, che è quello che mi piace di più“, le parole dell’ex juventino Superlega, Zidane: “È una questione di Florentino Perez, io penso ad a ...