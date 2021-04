Beko RCNA406E60LZXRN e RCNE560E61ZXN | il ciclo solare nel frigo

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 aprile 2021) Arrivano i nuoviche portano ilgiorno e notte all’interno deiriferi per una migliore conservazione dei cibi con la tecnologie HARVESTfreshdisono i nuoviriferi combinati da libera installazione (larghi rispettivamente 60 e 70 cm e alti il primo 2m e il secondo 192 cm) dal design moderno e dotati delle migliori tecnologie per la conservazione domestica. Tra queste, l’innovativa tecnologia HARVESTfresh basata sulla natura e che imita il giornomantenendo così invariate e a lungo le vitamine A e C: infatti, grazie alla presenza di tre efficienti luci all’interno della verduriera viene seguito il...