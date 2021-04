Basket femminile, Ragusa batte di nuovo Empoli e approda in semifinale di Serie A1 (Di martedì 20 aprile 2021) La Passalacqua Ragusa è la terza semifinalista della Serie A1 2020-2021 di Basket femminile. In gara-2 del quarto di finale contro l’Empoli le siciliane si impongono in volata per 78-76 e chiudono la Serie sul 2-0. La prossima sfida le vedrà contrapposte al Famila Schio, mentre la stagione delle toscane termina qui. Dopo il successo di Ragusa in gara-1 per 54-60, il secondo atto di questo confronto inizia in modo molto equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: la fotografia è il punteggio dopo 10? di gioco, che dice 23-23. Nel secondo quarto la Passalacqua mette subito la freccia e si presenta con un parziale di 12-2 che le regala la doppia cifra di vantaggio (35-25). Il tentativo di allungo delle isolane non dura molto: il finale di tempo è infatti di marca ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) La Passalacquaè la terza semifinalista dellaA1 2020-2021 di. In gara-2 del quarto di finale contro l’le siciliane si impongono in volata per 78-76 e chiudono lasul 2-0. La prossima sfida le vedrà contrapposte al Famila Schio, mentre la stagione delle toscane termina qui. Dopo il successo diin gara-1 per 54-60, il secondo atto di questo confronto inizia in modo molto equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: la fotografia è il punteggio dopo 10? di gioco, che dice 23-23. Nel secondo quarto la Passalacqua mette subito la freccia e si presenta con un parziale di 12-2 che le regala la doppia cifra di vantaggio (35-25). Il tentativo di allungo delle isolane non dura molto: il finale di tempo è infatti di marca ...

