(Di lunedì 19 aprile 2021) "Non mangio da ieri e salvo novità tra una settimana smetterò di bere, do voce ai malatiche come me attendono il vaccino, vittime impotenti di una situazione vergognosa". È il grido di ...

Advertising

zazoomblog : Vaccini: ex sindacalista in sciopero fame a nome dei fragili - #Vaccini: #sindacalista #sciopero - mauralberto : @kittesencul A, secondo il sindacalista blockchain il problema sta nella gestione della sanità regionale, che sicur… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini sindacalista

Agenzia ANSA

Protagonista Ignazio Cordeddu, ex, pensionato, 67 anni: dopo una lunga trafila tra telefonate e rimpalli che l'hanno prostrato, rispolvera ora lo spirito dei tempi dell'attività ...LaManzullo avverte: "Non ci sono i requisiti fondamentali, possibili altre quarantene""Non mangio da ieri e salvo novità tra una settimana smetterò di bere, do voce ai malati fragili che come me attendono il vaccino, vittime impotenti di una situazione vergognosa". (ANSA) ...Dopo la lettera al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, per chiedere la vaccinazione dei dipendenti del comparto turistico, in vista dello sciopero in programma il primo maggio a Pompei ...