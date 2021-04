Spezia-Inter: formazioni e dove vederla (Di lunedì 19 aprile 2021) Mercoledì 21 Aprile 2021 nello Stadio Alberto Picco alle ore 20:45 si disputerà la partita Spezia-Inter di Serie A. Lo Spezia si trova al quattordicesimo posto con 32 punti e arriva da una sconfitta con l’Atalanta, una vittoria con il Cagliari e una sconfitta con la Lazio. Infine ha vinto con il Crotone e ha perso con il Bologna. L’Inter si trova al primo posto con 75 punti e arriva da quattro vittorie consecutive con Torino, Bologna, Sassuolo, Cagliari e un pareggio col Napoli. L’Inter ha annunciato di essere tra i soci fondatori della Super League Spezia-Inter: formazioni Spezia (4-3-3): Provede, Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza, Maggiore, Ricci, Pobega, Verde, Nzola, Gyasi. Gli indisponibili per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Mercoledì 21 Aprile 2021 nello Stadio Alberto Picco alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. Losi trova al quattordicesimo posto con 32 punti e arriva da una sconfitta con l’Atalanta, una vittoria con il Cagliari e una sconfitta con la Lazio. Infine ha vinto con il Crotone e ha perso con il Bologna. L’si trova al primo posto con 75 punti e arriva da quattro vittorie consecutive con Torino, Bologna, Sassuolo, Cagliari e un pareggio col Napoli. L’ha annunciato di essere tra i soci fondatori della Super League(4-3-3): Provede, Ferrer, Erlic, Ismajli, Marchizza, Maggiore, Ricci, Pobega, Verde, Nzola, Gyasi. Gli indisponibili per la ...

