Scuola: ingressi scaglionati dal 26 aprile? (Di lunedì 19 aprile 2021) Come riaprono le scuole dal 26 aprile? Da più parti ci sono perplessità per il ritorno delle lezioni in presenza. Repubblica spiega che una soluzione potrebbe essere quella di scaglionare gli ingressi "Posso comprendere i timori" dei presidi, considerato che si tratta di "passare da una situazione di scuole chiuse a un ritorno totale. Mi preme sottolineare come far tornare i nostri ragazzi in classe sia una buona notizia, e sicuramente ci siamo assunti la responsabilità di questa scelta. Credo che tra oggi e domani saranno giornate di intenso lavoro e piena condivisione con i sindacati e con le Regioni. Condivideremo quelle che saranno le procedure, insieme ovviamente al Cts. Certamente quello dei test salivari può essere un tema che può dare una soluzione. Siamo convinti che, nel giro di un paio di giorni, condivideremo quelle che saranno le linee ...

