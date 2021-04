Neonata muore a 4 giorni dal parto | si farà l' autopsia La gemellina è ricoverata al Salesi

(Di lunedì 19 aprile 2021) ANCONA - Tutto in quattro. Il primo vagito e l'ultimo respiro, è stato come un battito d'ali per quell'angioletto venuto al mondo insieme alla sua sorellina. Indivisibili per 35 settimane, poi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Neonata muore

corriereadriatico.it

ANCONA - Tutto in quattro giorni. Il primo vagito e l'ultimo respiro, è stato come un battito d'ali per quell'angioletto venuto al mondo insieme alla sua sorellina. Indivisibili per 35 settimane, poi ...Nonostante un primo accesso al pronto soccorso due giorni prima, durante il quale le fu fatta già una prima ecografia, e i problemi pregressi della piccola paziente che già daera stata ...ANCONA - Tutto in quattro giorni. Il primo vagito e l’ultimo respiro, è stato come un battito d’ali per quell’angioletto venuto al mondo insieme alla sua ...Tragedia al Salesi dove la piccola era stata portata d’urgenza dai genitori per una crisi respiratoria. La sorellina ricoverata per precauzione ...