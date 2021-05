Ingenuity fa la storia | 40 secondi di volo su Marte

(Di lunedì 19 aprile 2021) AGI -, il piccolo drone arrivato sucon il rover Perseverance, si è levato insul Pianeta Rosso. È la prima volta nelladell'uomo che si realizza uncontrollato a distanza e con motore su un altro pianeta. Il piccolo drone, che pesa 1,8 chili, è volato e atterrato dopo circa 40, esattamente come da programma. "Prende ilun sogno" "Prende ilun sogno", è l'esultanza della Nasa su Twitter, che ha pubblicato il video dei tecnici che esultano e battono le mani all'arrivo dei dati che hanno confermato l'impresa riuscita. "Nei prossimi giorni", rende noto l'agenzia spaziale statunitense, "sono previsti altri voli. E in futuro - aggiunge l'agenzia - i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero ...

Ultime Notizie dalla rete : Ingenuity storia

Archiviati i test del piccolo elicottero sperimentale, e dopo aver sgranchito il LASER ... i ricercatori prima devono delineare una migliore fotografia dellageologica del cratere e ...... la prima vera impresa interplanetaria nelladella Repubblica Popolare. Una sua capsula ha ... Così come era avvenuto per l'ultima impresa della Nasa con, anche la sonda cinese ha dovuto ...La Cina è il secondo Paese al mondo a riuscire nell’impresa dopo gli Stati Uniti. Ora Zhurong dovrebbe esplorare il pianeta per tre mesi ..."Ero un po' annoiato da questa malattia globale e ho seguito la missione Mars 2020 lasciando la Terra per gli spazi siderali. Dopo il rover Perseverance e ...