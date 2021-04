Giorgio Mastrota | vita privata | biografia | carriera | Instagram | amori | figli e curiosità sul “re delle televendite”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Cosa sappiamo delladi, considerato ormai da tempo l’indiscusso “re“? In effetti da annipubblicizza prodotti di vario genere sulle reti Mediaset, ma in passato ha condotto programmi televisivi ed è anche stato eletto “Il più bello d’Italia” nel 1995! E lo ricordate come tronista a Uomini e Donne? Di seguito vi diamo qualche informazione su questo versatile personaggio tv. Chi èè nato a Milano il 15 Maggio del 1964 (Toro). Oggi, lo abbiamo detto,si occupa soprattutto di, ma ...

... lunedì 19 aprile 2021, nel corso della partecipazione di, che ha giocato ovviamente per beneficenza. Chiedendo l'attenzione degli spettatori di Rai1 per qualche secondo, ha detto ..., vittoria sfumata a Soliti Ignoti. Amadeus: 'Quel dubbio ti stava portando nella direzione giusta' Non ce l'ha fattanella puntata di Soliti Ignoti di stasera, lunedì ...Giorgio Mastrota è nato a Milano il 15 Maggio del 1964 (Toro). Oggi, lo abbiamo detto, Mastrota si occupa soprattutto di televendite, ma anni fa ha partecipato a diversi programmi televisivi. Nel 1995 ...Giorgio Mastrota, vittoria sfumata a Soliti Ignoti. Amadeus: "Quel dubbio ti stava portando nella direzione giusta" Non ce l'ha fatta Giorgio Mastrota ...