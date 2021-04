Franchi Umberto Marmi | assemblea approva bilancio Dividendo da 0 | 241 euro

(Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – L’dihato oggi il2020 e deliberato la distribuzione di undi 0,241per azione, corrispondenti ad un payout ratio del 70% e ad un dividend yield del 2,8% rapportando l’importo unitario al prezzo di 8,65per azione registrato il 16 aprile. La società, che si è quotata su AIM Italia nello scorso autunno in seguito alla fusione per incorporazione con la Spac TheSpac, ha conseguito ricavi totali per 51,2 milioni dil’anno scorso, in calo rispetto ai 65,2 milioni del 2019 (-21,5%), e un utile netto che è passato dai 16,6 milioni didel 2019 ai 10,3 del 2020, anche se il business si è fortemente ripreso nell’ultima ...

