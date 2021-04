Fabrizio Corona | sangue per tutta casa | arrivano ambulanza e polizia

Leggi su cityroma

(Di lunedì 19 aprile 2021) News Continua il dramma dell’ex de rei paparazzi, tornato di recente agli arresti domiciliari Pubblicato su 19 Aprile 2021 Non c’è pace per. Stando a quanto trapelato dalle sue storie Instagram, l’ex marito di Nina Moric è stato di nuovo protagonista di alcuni atti di autolesionismo. L’ex re dei paparazzi si è mostrato sui social network con il volto ricoperto die una fascia attorno al braccio.anche per tutto l’appartamento milanese. Il personale medico è corso asua per soccorrerlo e sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Nelle stories Instagram si senteche ammette di aver perso moltoe ...