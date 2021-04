Dati streaming, come cambia il mercato americano dal 2020 al 2021: le statistiche da Reddit (Di lunedì 19 aprile 2021) Su Reddit è apparsa un’analisi sul mercato dei Dati streaming. Questi Dati fanno riferimento alle trasmissioni di musica e video sulle maggiori piattaforme (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Spotify, ecc.) nel mercato americano. Quali sono i risultati? Reddit, cosa dicono i Dati streaming? Fonte immagine: Data is beautiful – RedditStando al grafico di seguito, l’impennata dovuta alla pandemia nel 2020 non sembra essere rimasta nelle tendenze del 2021. Infatti, Netflix ha perso un terzo del flusso streaming, mentre Amazon Prime Video registra 5 punti percentuali in meno. Chi ha guadagnato da questo 2021? i servizi ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 aprile 2021) Suè apparsa un’analisi suldei. Questifanno riferimento alle trasmissioni di musica e video sulle maggiori piattaforme (Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Spotify, ecc.) nel. Quali sono i risultati?, cosa dicono i? Fonte immagine: Data is beautiful –Stando al grafico di seguito, l’impennata dovuta alla pandemia nelnon sembra essere rimasta nelle tendenze del. Infatti, Netflix ha perso un terzo del flusso, mentre Amazon Prime Video registra 5 punti percentuali in meno. Chi ha guadagnato da questo? i servizi ...

