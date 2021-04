COVID: Italy to get 54 mn vaccine doses in next 3 months (Di lunedì 19 aprile 2021) "That will make it possible to vaccinate 70% of adults by the end of July". So far over 15 million COVID - 19 vaccine shots have been given in Italy and over 10 million people have had at least once ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) "That will make it possible to vaccinate 70% of adults by the end of July". So far over 15 million- 19shots have been given inand over 10 million people have had at least once ...

Advertising

RisatoNicola : #Cerved, a rischio 1,9 milioni di posti per il #COVID19 e 65 miliardi di investimenti dalle imprese. - gabryjoy : @Peter_Italy Hai il covid? - palamini_grazia : RT @palamini_grazia: @Remo44615152 @intelsgabuz # PALAMARAGATE #MAGISTRATOPOLI #CSM#ANM #MAGISTRACCIPOLITICIZZATI # ITALY UNDER ATTACK #TRU… - palamini_grazia : @Remo44615152 @intelsgabuz # PALAMARAGATE #MAGISTRATOPOLI #CSM#ANM #MAGISTRACCIPOLITICIZZATI # ITALY UNDER ATTACK… - BrandFinance : RT @mpizzo: 'Anno su anno complessivamente i marchi italiani presenti nella Brand Finance Italy 50 hanno perso il 12% di valore, soprattutt… -