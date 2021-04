Conte | “SuperLega? Penso allo Scudetto Ma sono nato pronto” | VIDEO

Advertising

abdo_massa : RT @marifcinter: Conte: 'Se sono pronto per la Superlega? Ho letto un pochino ma siamo totalmente concentrati sul presente. Ci sarà tempo p… - fcin1908it : VIDEO / Inter, Conte: “Se sono pronto alla Superlega? Io sono nato pronto” - pirata_21 : La #SuperLega in Italia invece è nata dopo che è caduto #Conte. #SuperLeague #Salvini - Lombardiamia : @MarcoZH11 Ma magari i rompicazzo Interisti la smettessero veramente di seguire il Calcio. Quest'anno tra gli anti-… - PianetaMilan : #Conte: '@TSLComms? Penso allo #Scudetto. Ma sono nato pronto' | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte SuperLega

La seconda notizia del giorno (la prima, ovviamente, è quella del calcio in guerra per ladei ribelli) è che l' Inter non ha vinto, come faceva dal 29 gennaio scorso, poker al ...adi ......sul piatto l approvazione del documento congiunto della Uefa contro la formazione della. ... Serie A: 'Eriksen ha capito cosa voglio. Siamo sulla strada giusta' 9 ORE FA Serie A Napoli - ...Mentre in Europa nasce una Superlega che spacca il calcio, nei periferici piani alti del campionato italiano tutto procede (quasi) come previsto. L'Inter, con qualche affanno, fa pari e patta col Napo ...La prima pagina del noto quotidiano si sofferma sui temi più caldi del momento relativi al calcio italiano e non solo. Conte si ferma a Napoli: ha 9 punti su Pioli. Sono tanti gli spunti che arrivano ...