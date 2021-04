Atp Belgrado 2021, Cecchinato batte Troicki in due set (Di lunedì 19 aprile 2021) Marco Cecchinato sforna una bella prestazione all’esordio nell’Atp di Belgrado 2021. Il palermitano batte in due set Trocki per 6-1 6-4 e avanza al secondo turno, dove affronterà Matteo Berrettini in un derby tutto italiano. Primo set molto veloce, che Cecchinato si aggiudica in circa 25 minuti per 6-1 con i due break di vantaggio presi nel secondo e nel sesto game. Cecchinato trova un break anche ad inizio del secondo set, nel secondo game. Il set però si rivelerà più complicato rispetto al primo, con il passare dei giochi. Sul 3-2, Troicki riesce per la prima volta a portare un game ai vantaggi con Cecchinato al servizio, arrivando ad avere anche una palla break. L’italiano riesce comunque a tenere il servizio, ma nel prosieguo del set non riuscirà ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Marcosforna una bella prestazione all’esordio nell’Atp di. Il palermitanoin due set Trocki per 6-1 6-4 e avanza al secondo turno, dove affronterà Matteo Berrettini in un derby tutto italiano. Primo set molto veloce, chesi aggiudica in circa 25 minuti per 6-1 con i due break di vantaggio presi nel secondo e nel sesto game.trova un break anche ad inizio del secondo set, nel secondo game. Il set però si rivelerà più complicato rispetto al primo, con il passare dei giochi. Sul 3-2,riesce per la prima volta a portare un game ai vantaggi conal servizio, arrivando ad avere anche una palla break. L’italiano riesce comunque a tenere il servizio, ma nel prosieguo del set non riuscirà ...

