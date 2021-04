Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 18 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 18 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Compagnia del Cigno ha totalizzato in media 3534 spettatori (share 15.28%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 3476 spettatori (share 15.10%). Su Italia1 il film Logan – The Wolverine ha ottenuto 1212 spettatori (5.40%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha totalizzato 1077 spettatori (3.94%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 1011 (3.87%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2735 spettatori (10.09%) nella puntata vera e propria e 1693 (7.44%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il film ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 19 aprile 2021)TV: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv La Compagnia del Cigno ha totalizzato in media 3534 spettatori (share 15.28%); su Canale5 il quiz show Avanti un altro! Pure di sera ha avuto 3476 spettatori (share 15.10%). Su Italia1 il film Logan – The Wolverine ha ottenuto 1212 spettatori (5.40%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha totalizzato 1077 spettatori (3.94%) e a seguire la serie tv Bull ne ha avuti 1011 (3.87%); su Rai3 la serata di Che tempo che fa ha intrattenuto 2735 spettatori (10.09%) nella puntata vera e propria e 1693 (7.44%) nella parte del Tavolo; su Rete4 il film ...

