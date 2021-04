Nicola: “Vittoria di cuore, che ci porta a stare più sereni ma non abbiamo fatto ancora nulla” (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha commentato la Vittoria in rimonta sulla Roma per 3-1. Queste le sue parole: “Ci siamo sempre concentrati sul percorso che ci può portare a raggiungere la salvezza. L’unica cosa che puoi controllare è proprio il percorso, già con Inter e Juve avevamo fatto prestazioni importanti. Oggi è arrivata la prima Vittoria con una big, ci da consapevolezza ma ora dobbiamo pensare a mercoledì. Sono contento per Zaza, un calciatore che ha saputo attendere il suo momento, anche andando incontro a tante critiche”. Cosa ha detto ai giocatori a fine partita?“Avevamo parlato di fare una partita con un grande livello di energia, verifichiamo semplicemente quello che ci diciamo in settimana. La squadra deve assumere senso di auto efficacia, ha qualità e deve ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del Torino, Davide, ha commentato lain rimonta sulla Roma per 3-1. Queste le sue parole: “Ci siamo sempre concentrati sul percorso che ci puòre a raggiungere la salvezza. L’unica cosa che puoi controllare è proprio il percorso, già con Inter e Juve avevamoprestazioni imnti. Oggi è arrivata la primacon una big, ci da consapevolezza ma ora dobbiamo pensare a mercoledì. Sono contento per Zaza, un calciatore che ha saputo attendere il suo momento, anche andando incontro a tante critiche”. Cosa ha detto ai giocatori a fine partita?“Avevamo parlato di fare una partita con un grande livello di energia, verifichiamo semplicemente quello che ci diciamo in settimana. La squadra deve assumere senso di auto efficacia, ha qualità e deve ...

Advertising

MatteoPedrosi : VINCE IL TORO! #TorinoRoma 3-1. Vittoria strameritata e fondamentale per il cammino dei granata, ora a quota 30. Ag… - Gazzetta_it : Vittoria #Toro, parla #Nicola: 'Ho visto il giusto entusiasmo. Contro la #Roma volevamo vincere' #TorinoRoma - siamo_la_Roma : ?? #Nicola dopo #TorinoRoma ?? 'Prima vittoria contro una squadra forte' ?? Le parole del tecnico granata… - ilgiovanemassi : RT @MatteoPedrosi: VINCE IL TORO! #TorinoRoma 3-1. Vittoria strameritata e fondamentale per il cammino dei granata, ora a quota 30. Agganci… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Nicola: 'Felice per questa vittoria meritata. Aumentano le consapevolezze' -