Napoli Inter, sfida frontale Insigne-Hakimi: un dato li accomuna (Di domenica 18 aprile 2021) sfida nella sfida quella tra Lorenzo Insigne e Achraf Hakimi in Napoli-Inter: entrambi sono a quota 5 assist in campionato Sarà una sfida nella sfida quella tra Lorenzo Insigne e Achraf Hakimi allo stadio Diego Armando Maradona stasera: il loro duello sulle fasce potrà essere decisivo per la gara. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i due calciatori sono accomunati da una statistica in questa Serie A: entrambi hanno servito cinque assist in questo campionato e stasera potrebbero aumentare il loro bottino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021)nellaquella tra Lorenzoe Achrafin: entrambi sono a quota 5 assist in campionato Sarà unanellaquella tra Lorenzoe Achrafallo stadio Diego Armando Maradona stasera: il loro duello sulle fasce potrà essere decisivo per la gara. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, i due calciatori sonoti da una statistica in questa Serie A: entrambi hanno servito cinque assist in questo campionato e stasera potrebbero aumentare il loro bottino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - DiMarzio : #SerieA | Le possibili scelte di #Conte per #NapoliInter - napolimagazine : CDS - Inter e Lazio, esami difficili ma anche la chance per il Napoli di arrivare in Champions - InterMagazine2 : CDS - Inter e Lazio, esami difficili ma anche la chance per il Napoli di arrivare in Champions -