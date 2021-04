MMA: Whittaker si impone su Gastelum, corsa tra lui e Vettori per la title shot con Adesanya (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica notte si è consumato il main event dell’UFC Vegas 24: la sfida tra Robert Whittaker e Kelvin Gastelum. Whittaker si è imposto nettamente sull’avversario dando prova di un ottimo striking e mostrandosi superiore anche nel grappling, tutte le 5 riprese sono state a favore dell’ex campione che ha portato combinazioni di pugni e calci molto efficaci e ha saputo muoversi agilmente nella gabbia impedendo a Gastelum di fare la sua strategia. Entrambi i fighter, in base al ranking, potevano ambire in caso di vittoria ad una title shot contro il campione Israel Adesanya, Whittaker ha già perso per KO, Gastelum ha perso impegnando Izzy. A bordo ring ad osservare il match era presente il nostro Marvin Vettori, molto ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica notte si è consumato il main event dell’UFC Vegas 24: la sfida tra Roberte Kelvinsi è imposto nettamente sull’avversario dando prova di un ottimo striking e mostrandosi superiore anche nel grappling, tutte le 5 riprese sono state a favore dell’ex campione che ha portato combinazioni di pugni e calci molto efficaci e ha saputo muoversi agilmente nella gabbia impedendo adi fare la sua strategia. Entrambi i fighter, in base al ranking, potevano ambire in caso di vittoria ad unacontro il campione Israelha già perso per KO,ha perso impegnando Izzy. A bordo ring ad osservare il match era presente il nostro Marvin, molto ...

