Leonardo Maini Barbieri, è giallo sulla sua profumeria di fiducia: ecco cosa è successo (Di domenica 18 aprile 2021) Leonardo Maini Barbieri acquista davvero tutto ciò che dice di acquistare nella sua profumeria di fiducia? Dopo aver messo in dubbio la sua reale ricchezza, Giacomo Attanà ha continuato ad indagare ed è venuto in contatto con una ragazza che avrebbe lavorato proprio nella “profumeria di fiducia” del famoso TikToker. La profumeria di fiducia è il punto vendita Pinalli a Carpi, dove la ragazza incriminata ha confessato di aver lavorato prima di esser trasferita nel punto vendita di Vignola. “Partendo dal presupposto che io Leonardo Maini Barbieri l’ho conosciuto circa tre anni fa perché veniva con sua mamma in negozio a Carpi. A pelle non mi è mai stato tanto a genio perché si vedeva che ... Leggi su biccy (Di domenica 18 aprile 2021)acquista davvero tutto ciò che dice di acquistare nella suadi? Dopo aver messo in dubbio la sua reale ricchezza, Giacomo Attanà ha continuato ad indagare ed è venuto in contatto con una ragazza che avrebbe lavorato proprio nella “di” del famoso TikToker. Ladiè il punto vendita Pinalli a Carpi, dove la ragazza incriminata ha confessato di aver lavorato prima di esser trasferita nel punto vendita di Vignola. “Partendo dal presupposto che iol’ho conosciuto circa tre anni fa perché veniva con sua mamma in negozio a Carpi. A pelle non mi è mai stato tanto a genio perché si vedeva che ...

used2Bsurrender : RT @_giuliapalermo: 3:55 sola nel letto e penso a te.......... Leonardo Maini Barbieri - _giuliapalermo : 3:55 sola nel letto e penso a te.......... Leonardo Maini Barbieri - fracco_ : potrei aver passato le ultime 12 ore a vedere Tik Tok sulla non autenticità delle borse di Leonardo Maini Barbieri? - pettilona : Non Luca che anticipa il dramma di Leonardo Maini Barbieri #amici20 - GliStessiChe : RT @badgaltwenty: Quelli che vanno contro chi smaschera palesemente Leonardo Maini Barbieri sono gli stessi che per altro si professano pal… -

