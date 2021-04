Inter | Hakimi | «Grato a Conte Scudetto? Non abbiamo stress»

(Di domenica 18 aprile 2021) Achrafracconta la sua esperienza e la sua stagione all’: ecco le dichiarazioni dell’esterno nerazzurro Achraf, esterno dell‘, ha parlato a The Athletic della sua stagione. STAGIONE – «Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che finisce nel miglior modo possibile. La partita che ricordo di più è la prima contro la Fiorentina. Una grande rimonta. Era il mio debutto: sono entrato in campo come sostituto e sono riuscito a fornire un assist importante. È un bel ricordo». VELOCITA‘ – «È qualcosa di genetico, sono sempre stato molto veloce. A casa dei miei genitori ho ancora tante medaglie dei tempi in cui facevo atletica durante il periodo scolastico».– «Lui è uno che lavora molto sulla tattica. Essendo nuovo, con me ha battuto molto su questo tasto affinché potessi ...

Advertising

Inter : ???? | MAAAAATTEEEEEOOOOOOO!!! 77' - Eccolo il gol!!! #Hakimi sfonda a destra e serve #Darmian che deve solo deposit… - Inter : ?? | PANCHINA 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 33 D'Am… - pisto_gol : Int-Cag 1:0 Con un gol di Darmian al 77’ l’Inter centra l’11esima vittoria consecutiva. Partita complicata, contro… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, Hakimi: 'Finora la stagione è andata bene. Scudetto? I tifosi lo aspettano da tanto' - TuttoMercatoWeb : Inter, Hakimi: 'Finora la stagione è andata bene. Scudetto? I tifosi lo aspettano da tanto' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Hakimi

Achrafracconta la sua esperienza e la sua stagione all': ecco le dichiarazioni dell'esterno nerazzurro Achraf, esterno dell', ha parlato a The Athletic della sua stagione. STAGIONE - "Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che finisce nel miglior modo possibile. La partita che ricordo di ...Commenta per primo Achraftorna a parlare. Lo fa a The Athletic , spiegando: 'Sin qui la stagione è andata bene, ma ... abbiamo una grande opportunità di vincere qualcosa che i tifosi dell'...Napoli e Inter, due dei tre migliori attacchi della Serie A. La continuità di Lukaku e Lautaro contro un reparto pieno di soluzioni. Ci sono solo 4 gol di distanza tra il secondo, quello dell’Inter, e ...L'esterno dell'Inter Achraf Hakimi ha parlato ai taccuini del The Atheltic della stagione in corso: "Finora la stagione è andata bene, ma vogliamo che ...