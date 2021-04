Indennità stagionali 2.400 euro: non arriva in automatico a tutti, dipende dal Dl Ristori (Di domenica 18 aprile 2021) L'Inps ha prodotto le informazioni utili a percepire il bonus per i lavoratori stagionali previsto dal decreto Sostegno. Un bonus che ricalca quelli percepiti dai lavoratori stagionali lo scorso anno, con i vari decreti emergenziali. Si tratta di una erogazione una tantum che per l'occasione viene estesa come categorie di beneficiari e che sale di imposta arrivando a 2.400 euro. Non tutti devono fare domanda, tanto è vero che segnalazioni da parte dei lavoratori mettono in luce che a qualcuno il bonus è già arrivato. Ma rispetto alle ipotesi iniziali, che prevedevano le domande solo per chi non aveva percepito i vecchi sussidi 2020, l'Inps ha sottolineato che, il fattore determinante resta il decreto Ristori del governo Conte. Solo coloro i quali hanno ricevuto ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) L'Inps ha prodotto le informazioni utili a percepire il bonus per i lavoratoriprevisto dal decreto Sostegno. Un bonus che ricalca quelli percepiti dai lavoratorilo scorso anno, con i vari decreti emergenziali. Si tratta di una erogazione una tantum che per l'occasione viene estesa come categorie di beneficiari e che sale di impostando a 2.400. Nondevono fare domanda, tanto è vero che segnalazioni da parte dei lavoratori mettono in luce che a qualcuno il bonus è giàto. Ma rispetto alle ipotesi iniziali, che prevedevano le domande solo per chi non aveva percepito i vecchi sussidi 2020, l'Inps ha sottolineato che, il fattore determinante resta il decretodel governo Conte. Solo coloro i quali hanno ricevuto ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennità stagionali Dl attività economiche, la Giunta regionale stanzia 73 milioni Erogate per indennità 'una tantum' rivolta a lavoratori autonomi dei settori spettacolo, discoteche,... Sono inoltre state erogate risorse ai lavoratori disoccupati stagionali di tutte le categorie ...

Giovani e prima casa, in aiuto il decreto Sostegni bis Il Decreto - legge prorogherà le indennità a favore dei lavoratori stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei giovani , ad esempio uno sgravio fiscale sull'accensione di nuovi mutui per l'...

